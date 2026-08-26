Частичное лунное затмение произойдет в пятницу

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В пятницу ожидается частичное затмение Луны, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН в среду.

"Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 по московскому времени", - говорится в сообщении лаборатории.

По данным Московского планетария, наибольшая теневая фаза произойдет в 7:13 по московскому времени. Продолжительность всего затмения составит более 5,5 часов.

Затмение будет видно в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом, Атлантическом и Индийском океанах, а также в Антарктиде, отмечается на сайте столичного планетария.

В сообщении уточняется, что в России полутеневые и малые теневые фазы смогут наблюдать жители европейской части страны.

"Частное лунное затмение (...) можно будет увидеть только в крайних западных районах России утром на заходе Луны. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы", - говорится в сообщении.