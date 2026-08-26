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В больницах остаются 30 пострадавших на предприятии в Амурской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Девять пострадавших в результате происшествия на территории промышленного предприятия в Амурской области в тяжелом состоянии будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы Москвы, 30 человек остаются в больницах региона, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

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"Девять пострадавших в происшествии на заводе в Амурской области в тяжелом состоянии будут доставлены на лечение в федеральные клиники Минздрава России и больницы города Москвы спецбортом МЧС России, вылет запланирован на ближайшее время", - сказал Кузнецов журналистам в среду.

Решение об эвакуации принято по результатам очных консилиумов. В полете их будут сопровождать врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и Центроспаса, добавил помощник министра.

В больницах Свободного и Благовещенска остаются 30 пострадавших, все они в состоянии средней степени тяжести, получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, отметил он.

Как сообщалось, во вторник произошло возгорание на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза Амурского ГХК. Погибли восемь человек, ведутся поиски еще восьми сотрудников.

Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Строительство Амурского ГХК - совместный проект "СИБУРа" (60%) и китайской Sinopec (40%). Это одно из крупнейших в мире предприятий по производству полиэтилена и полипропилена. Изначально строительство планировалось завершить в 2024 году. Но позднее сроки были сдвинуты на 2026 год, так как было необходимо провести реконфигурацию аппаратного оформления комплекса с учетом замены части лицензиаров и поставщиков оборудования.

Амурская область
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