Восемь человек пострадали при атаках БПЛА в Белгородской области

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Восемь мирных жителей пострадали в результате ударов украинских дронов в Белгородской области, сообщил региональный оперативный штаб в среду.

"В Шебекино в результате атаки дрона на частный дом пострадали два человека. Мужчине с осколочным ранением ноги и 17-летнему юноше с акубаротравмой была оказана медицинская помощь врачами "скорой" на месте атаки, пострадавшие продолжат лечение амбулаторно", - говорится в сообщении.

В результате удара повреждены кровля, стена и остекление дома.

На автодороге Шебекино - Волоконовка в районе села Козьмодемьяновка Шебекинского округа из-за удара беспилотника по грузовому автомобилю ранен мужчина. С осколочным ранением голени он доставлен в местную больницу. Дальнейшее лечение пациент продолжит амбулаторно.

В селе Белянка из-за атаки дрона на территории предприятия повреждён грузовой автомобиль.

В Валуйках в результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль пострадали четыре человека. Трое мужчин и женщина обратились в больницу с акубаротравмами. Дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадала женщина. С осколочными ранениями рук и ног бригада скорой помощи транспортирует её в городскую больницу №2 Белгорода.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом - повреждены кровля и хозпостройка. Ещё один дрон повредил газовую трубу. В селе Санково беспилотник атаковал социальный объект - повреждены крыша, окна, фасад и газовая труба.

В посёлке Ракитное Ракитянского округа в результате атаки дрона повреждены легковой автомобиль и остекление коммерческого объекта, добавили оперштабе.