Правительство РФ продлило на два года экспортную пошлину на масличный лен в 10%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на два года - до 31 августа 2028 года экспортную пошлину на масличный лен.

Соответствующее постановление подписано 25 августа 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Ставка пошлины не изменилась - 10% от таможенной стоимости.

Экспортная пошлина на масличный лен была введена в октябре 2025 года, срок ее действия был рассчитан по 31 августа 2026 года.

Ранее правительство продлило также на два года - по 31 августа 2028 года срок действия ставки экспортной пошлины на рапс в прежнем размере - 30%, но не менее 165 евро за тонну. Эта пошлина была введена 1 сентября 2024 года вместо действовавшего до этого срока запрета на его отгрузки. Срок пошлины также был рассчитан по 31 августа 2026 года.

Ранее было принято решение и о продлении до 31 августа 2028 года экспортной пошлины на подсолнечник с прежней ставкой в 50%.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщали, что утверждено и постановление правительства о продлении экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2028 года, размер ставки не изменился - 20%, но не менее $100 за тонну.

Пошлина на экспорт сои в РФ была введена с 1 февраля 2021 года. Ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она действовала до 30 июня 2021 года, затем была продлена до 31 августа 2021 года и снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. С тех пор срок действия этой пошлины регулярно продлевался на год, в 2024 году - сразу на два года.