Поиск

Правительство РФ продлило на два года экспортную пошлину на масличный лен в 10%

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило на два года - до 31 августа 2028 года экспортную пошлину на масличный лен.

Соответствующее постановление подписано 25 августа 2026 года и размещено на официальном портале правовой информации.

Ставка пошлины не изменилась - 10% от таможенной стоимости.

Экспортная пошлина на масличный лен была введена в октябре 2025 года, срок ее действия был рассчитан по 31 августа 2026 года.

Ранее правительство продлило также на два года - по 31 августа 2028 года срок действия ставки экспортной пошлины на рапс в прежнем размере - 30%, но не менее 165 евро за тонну. Эта пошлина была введена 1 сентября 2024 года вместо действовавшего до этого срока запрета на его отгрузки. Срок пошлины также был рассчитан по 31 августа 2026 года.

Ранее было принято решение и о продлении до 31 августа 2028 года экспортной пошлины на подсолнечник с прежней ставкой в 50%.

В Минэкономразвития "Интерфаксу" сообщали, что утверждено и постановление правительства о продлении экспортной пошлины на соевые бобы до 31 августа 2028 года, размер ставки не изменился - 20%, но не менее $100 за тонну.

Пошлина на экспорт сои в РФ была введена с 1 февраля 2021 года. Ставка составляла 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она действовала до 30 июня 2021 года, затем была продлена до 31 августа 2021 года и снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. С тех пор срок действия этой пошлины регулярно продлевался на год, в 2024 году - сразу на два года.

РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

 Сев озимых культур в России идет с опережением темпов прошлого года

Что произошло за день: среда, 26 августа

Инфляция в РФ с 18 по 24 августа составила 0,01%, годовая - на уровне 6,1-6,2%

Открытое пламя потушили на складе Wildberries в Тамбовской области

Девять человек погибли из-за атаки ВСУ на рейсовый автобус в ЛНР

В Москве ДЭГ протестируют на вопросе о возвращении памятника Пушкину на Тверской бульвар

Henderson оценил в 83 млн рублей потенциальные убытки от пожаров на складах маркетплейсов

РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины

 РВИО готовится издать в России учебник по истории Украины
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3577 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11388 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов