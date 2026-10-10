Что произошло за день: суббота, 10 октября

Последствия повреждения железнодорожного моста в Ростовской области, Трамп о будущем Зеленского и рекорд российского пловца

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Движение поездов по железнодорожному мосту в Ростовской области, нарушенное из-за атаки БПЛА, восстановлено. Днем из-за повреждения моста задерживались 25 поездов, к вечеру их число сократилось до 13.

- Украинцам нужно выбрать нового президента, который сможет завершить конфликт с Россией, заявил Дональд Трамп. Он пояснил, что Украина должна получить нового лидера, способного заключить сделку. Трамп также сообщил, что договорился с Россией по поставкам дизельного топлива после того, как Зеленский проигнорировал просьбы США прекратить нападения на российские нефтеперерабатывающие заводы. Глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила несогласие с приостановкой санкций США против российского дизеля.

- С вечера пятницы по утро субботы в сторону Московского региона летело 403 БПЛА, сообщил Сергей Собянин. Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах.

- Международный арбитражный суд признал незаконным расторжение финской Fennovioma контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1". Эта победа в суде пока не окончательная, отмечает "Росатом". Глава компании Алексей Лихачев надеется на возвращение Финляндии к теме развития атомной энергетики, как только улягутся "политические тучи".

- Владимир Путин передал Дональду Трампу по согласованию с Масудом Пезешкианом видение иранской стороны по возможному разрешению конфликта, заявили в Кремле.

- Индийская полиция задержала лидера "Народной партии тараканов" и двоих его соратников. Партия планировала масштабные акции протеста. Попытки провести манифестации в Дели были пресечены, в разных частях города задержаны около тысячи человек.

- Российский пловец Егор Корнев с мировым рекордом выиграл заплыв на 50 метров баттерфляем на короткой воде. Россиянин одержал победу на втором этапе Кубка мира.