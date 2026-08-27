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Минобороны сообщило о нейтрализации за ночь 267 беспилотников

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - За минувшую ночь системы ПВО нейтрализовали 267 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

БПЛА были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Крымом и над Азовским и Черным морями.

Ведомство также отчиталось по ударам по целям на Украине.

"Поражены объекты военно-промышленного комплекса Украины, металлургической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также логистические центры в городах Киев, Борисполь, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог и Ильичовка", - сообщило министерство.

Ударам подверглись объекты инфраструктуры в портах Одесса, Черноморск и Рени, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов для украинской армии. Поражены объекты энергетики, обеспечивающие функционирование портов в Одесской области, сообщило Минобороны.

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ПВО Минобороны
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