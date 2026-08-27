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В Кремле пообещали мощный ответ на удары по объектам экономической и торговой инфраструктуры

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона на данный момент не видит необходимости в "военной эскалации" на Украине, но будет сильно отвечать на украинские удары по объектам инфраструктуры, заявил Bloomberg пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Украина пытается наносить удары по нашей экономической инфраструктуре, нашей торговой инфраструктуре, тем самым вызывая ответ с нашей стороны. Это будет мощный ответ", - сказал он.

На вопрос о возможности "военной эскалации" на Украине, он ответил: "Нам это просто не нужно, потому что мы и так наступаем на всех направлениях".

Дмитрий Песков Украина
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