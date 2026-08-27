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Контрафактные учебники на 65 млн рублей обнаружены в ряде регионов юга РФ

Пресечена деятельность четырех подпольных типографий, выпускавших эти книги, заявила представитель МВД РФ Ирина Волк

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Деятельность подпольных типографий, которые производили контрафактную учебную литературу для школьников, пресекли в Ростовской области и Дагестане, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем канале в Мах.

"Установлены четыре подпольные типографии, три из которых расположены на территории Ростовской области, одна - в Республике Дагестан. На производственных мощностях злоумышленники незаконно изготавливали учебные пособия, авторские права на которые принадлежат АО "Издательство "Просвещение". Сбыт литературы осуществлялся через крупные маркетплейсы и специализированные торговые площадки в сети интернет", - написала Волк.

Она отметила, что в Ростовской области, Кабардино-Балкарии и Дагестане обнаружены 74 палеты с контрафактной продукцией, более 20 тыс. экземпляров поддельных книг, компьютерная техника, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным подсчетам, правообладателю причинен ущерб в размере более 65 млн рублей.

В следственные органы доставили 12 предполагаемых участников преступной группы. Они дали признательные показания.

"Трем организаторам противоправной деятельности предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях. В отношении них избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - проинформировала официальный представитель МВД РФ.

Продолжаются мероприятия, направленные на установление всех участников незаконной деятельности, - добавила она.

Ирина Волк Дагестан МВД РФ Ростовская область
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