Рябков сообщил об усилиях России сделать мировую валютно-финансовую систему более справедливой

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россия в рамках БРИКС продолжает работу над более справедливой мировой валютно-финансовой системой, которая не будет позволять использовать ее как оружие против самостоятельных государств, заявил в замглавы МИД Сергей Рябков.

Он сказал это на "круглом столе" в Российском историческом обществе, посвященном вопросам евразийского сотрудничества и формированию многополярного миропорядка и приуроченном к 25-летию ШОС и 20-летию БРИКС.

"Мы продолжаем работу последовательно, сфокусированно по всем линиям над приданием международной валютно-финансовой системе более справедливого, стабильного, предсказуемого, эффективного характера, над приданием ей таких свойств, которые позволили бы уходить от монополии и диктата, избегать ситуаций, когда сложившиеся в этой сфере реалии используются как оружие против государств, считающих необходимым двигаться по собственному самостоятельному пути развития", - сказал дипломат.

По словам Рябкова, ШОС, в свою очередь, "призвана стать опорой для системы безопасности в Евразии, социально-экономическим фундаментом которой могло бы стать большое евразийское партнерство, основанное на тесной кооперации государств и многосторонних объединений региона, на сопряжении национальных стратегий развития и интеграционных инициатив".

Как отметил замминистра, "Россия будет и дальше активно участвовать в работе обоих объединений ради содействия адаптации мироустройства к реалиям многополярного мира".