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В МИД заявили, что любые иностранные контингенты на Украине станут законными целями РФ

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Любые иностранные контингенты, которые появятся на Украине, категорически неприемлемы для Москвы и станут законными целями для Вооруженных сил России, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Анонсированные учения оккупационных контингентов на октябрь-ноябрь в приграничных с Украиной странах ЕС. По сути сделан очередной шаг в сторону все большей вовлеченности в конфликт, который они на словах вроде бы периодически желают урегулировать и требуют под это себе место за столом переговоров", - сказала Захарова в ходе брифинга.

Она подчеркнула, что "любые иностранные контингенты на Украине, препятствующие проведению СВО и достижению устойчивого урегулирования, категорически неприемлемы и станут законными военными целями (ВС РФ - ИФ)".

МИД РФ Мария Захарова Украина
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