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В аэропорту Антальи в ДТП пострадали пять россиян

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В аэропорту Антальи в аварии перронного автобуса пострадали пять российских туристов, в том числе ребенок 2023 года рождения, сообщили "Интерфаксу" в российском генконсульстве в Анталье.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. По данным дипломатов, серьезных травм у туристов нет, это ушибы. Генконсульство находится на связи с больницей и страховой компанией и готово оказать необходимое консульское содействие россиянам.

Как сообщило Herdem Aviation, перронный автобус, на котором от самолета к терминалу ехали российские туристы, столкнулся с автомобилем наземных служб аэропорта. В автобусе были пассажиры, прилетевшие рейсом Turkish Airlines из Москвы.

Turkish Airlines Анталья Турция
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