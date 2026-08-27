В МИД РФ призвали Лондон отказаться от враждебной линии в отношении России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Москва призывает Лондон отказаться от враждебной, агрессивной линии в отношении России, которая создает риски перевода конфликта на принципиально новый уровень, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей. Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самым решительным образом отказаться от враждебной, агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень", - сказала она в ходе брифинга.

Захарова подчеркнула: "Неоднократно предупреждали, что ответом на украинские удары с применением британского оружия на территории России могут стать любые военные объекты и техника Британии на Украине и за ее пределами. Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному".