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БДИПЧ ОБСЕ не будет принимать участие в наблюдении за выборами в Госдуму

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ не будет принимать участие в наблюдении за сентябрьскими выборами депутатов Государственной думы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"БДИПЧ, по-моему, вошла в историю уже как структура, прославившаяся своими двойными стандартами участия в международном наблюдении за выборами. И мы уже об этом говорили - что ровно по этим причинам в международном наблюдении на сентябрьских выборах в России принимать участие она не будет", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, к международному наблюдению приглашены ряд международных организаций и структур, а также отдельные страны ОБСЕ.

Говоря о проведении голосования в так называемых недружественных государствах, Захарова пояснила, что в этому году в таких странах организовано 62 избирательных участка.

Вместе с тем, по словам представителя МИД РФ, политика указанных стран в отношении России "создает сложности при подготовке к выборам".

"Это, безусловно, негативным образом отразилось на формировании избирательных комиссий. Например, в целом ряде соответствующих стран, западных стран - это Германия, Польша, Чехия, конечно, Прибалтика, - вынуждены ограничиться работой избирательных участков в пределах дипломатических представительств в связи с невозможностью организовать досрочные выездные голосования, которые чрезвычайно востребованы в этих странах", - сказала Захарова.

МИД РФ Мария Захарова ОБСЕ Госдума
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