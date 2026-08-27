Минобороны РФ заявило о контроле над населенным пунктом Шевченковское в Запорожской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль село Шевченковское Запорожской области, сообщило в четверг министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населённый пункт Шевченковское Запорожской области", - говорится в сообщении ведомства.

В ходе боёв нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Трудовое, Отришки, Омельник, Барвиновка Запорожской области, Мировка и Васильковка Днепропетровской области.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял за сутки свыше 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей, говорится в сводке.