Действующие в РФ с 2013 г. минимальные нормы вылова крабов на одно судно предложено отменить

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ предлагает отменить закрепление за одним судном минимальных объемов вылова крабов на Дальнем Востоке. Подготовленный ведомством проект соответствующего постановления правительства размещен на портале regulation.gov.ru.

Как сообщается в пояснительной записке, проект приказа разработан в соответствии с докладом о достижении целей введения обязательных требований в сфере рыболовства и по результатам оценки их применения. Доклад был рассмотрен Минэкономразвития РФ, и по нему получено заключение с выводом о нецелесообразности дальнейшего применения обязательного требования и необходимости признания утратившим силу соответствующего приказа, говорится в документе.

Как сообщает Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), минимальные объемы добычи крабов одним судном в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне закреплены с 2013 года. Они были установлены для конкретных видов крабов, районов промысла и типов краболовных судов (от 130 кг до 2 тонн на судно).

"Это требование вводилось для борьбы с браконьерством. Сейчас для решения этой задачи введен электронный промысловый журнал для передачи суточных донесений, предусмотрено присутствие инспекторов погранслужбы на промысле", - говорится в сообщении.

С инициативой об отмене этого требования выступило бизнес-сообщество, объединенное на площадке ВАРПЭ и рабочей группы "регуляторной гильотины" в сфере рыболовства, напоминает ассоциация.

Как сообщили "Интерфаксу" в ВАРПЭ, к 24 августа вылов крабов в РФ составил 44,5 тыс. тонн, что на 2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.