В Россию запретили ввозить овец и коз из Сербии и Северной Македонии из-за оспы

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Россельхознадзор запретил ввоз из Сербии и Северной Македонии живых овец и коз, продукции, полученной из их мяса и молока, мяса диких мелких жвачных парнокопытных животных и некоторой другой продукции.

Как сообщает служба, это связано с ухудшением эпизоотической обстановки по оспе овец и коз.

Кроме того, запрещен транзит живых овец и коз, а также восприимчивых к оспе животных из этих стран по территории РФ.

Сославшись на данные Всемирной организации по охране здоровья животных, Россельхознадзор сообщил, что на 4 августа 2026 года оспа овец и коз зарегистрирована также в Болгарии, Греции, Румынии, Турции и Израиле. В России в 2026 году вспышек не зарегистрировано.

Оспа - заразная, контагиозная вирусная болезнь животных, которая характеризуется высокой смертностью, особенно молодняка. Оспой болеет и человек. Источником возбудителя инфекции являются больные и переболевшие животные.