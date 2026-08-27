Минобороны РФ сообщило о поражении промпредприятия и логистического центра в Киевской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что в течение дня нанесены очередные удары по целям в Киевской области.

"В результате ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в Киевской области: промышленное предприятие в Великой Александровке (ООО "Укрдефенс Кампани") по производству разведывательно-ударных наземных роботизированных комплексов "Лють" и наземных дистанционно управляемых модулей "Хижак"; транспортно-логистический центр в городе Бровары (транспортно-логистический комплекс "Равен Украина"), использующийся для хранения и распределения комплектующих для БпЛА различного назначения, в том числе самолетного типа", - говорится в сообщении военного ведомства.