В МИД РФ вновь призвали МАГАТЭ воздействовать на Киев в связи с ударами по ЗАЭС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В МИД России призвали руководство МАГАТЭ принять исчерпывающие меры воздействия на Киев в связи с ударами Украины по Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"26 августа целью украинского беспилотника стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива ЗАЭС, повреждение которого способно привести к серьёзной радиационной аварии. Есть и другие примеры того, как В.Зеленский и его клика позволяют себе всё более безрассудные выходки, демонстрируя всему миру готовность идти на подрыв ядерной безопасности крупнейшей АЭС в Европе и провоцирование ядерной катастрофы", - говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном вечером в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Подобные действия были бы невозможны, если бы не постоянная поддержка киевской хунты странами Запада. Именно она внушает преступному режиму В.Зеленского ложную надежду на безнаказанность, провоцирует на новые авантюры", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

"Вновь призываем руководство МАГАТЭ проникнуться серьёзностью положения и принять исчерпывающие меры воздействия на Киев", - говорится в комментарии.