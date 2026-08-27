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Дополнительные ограничения введены в аэропорту Геленджика

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Геленджика (Краснодарский край), сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Аэропорт Геленджика. Введены дополнительные временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В Росавиации напомнили, что, согласно действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает и отправляет рейсы с 8:30 до 20:00.

Аэропорт Геленджика в июле 2025 года возобновил работу после более чем трехлетнего перерыва.

Геленджик Краснодарский край Росавиация
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