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Частичное лунное затмение произойдет в пятницу

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Частичное затмение Луны ожидается 28 августа, оно продлится более пяти с половиной часов.

"Тень Земли будет проходить по лунному диску примерно с 05:33 до 08:53 по московскому времени", - сообщали в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН.

По данным Московского планетария, наибольшая теневая фаза произойдет в 07:13 мск. Продолжительность всего затмения составит более пяти с половиной часов.

Затмение будет видно в Европе, на западе Азии, в Африке, Северной Америке, Южной Америке, Тихом океане, Атлантическом океане, Индийском океане, Антарктиде.

В России полутеневые и малые теневые фазы смогут наблюдать жители европейской части страны.

"Частное лунное затмение (...) можно будет увидеть только в крайних западных районах России утром на заходе Луны. Наилучшие условия для наблюдения затмения сложатся в Калининградской области, но и там Луна зайдет за горизонт еще до максимальной фазы", - сообщали в планетарии.

Частичное лунное затмение также можно будет увидеть в прямом эфире, который проведет "Роскосмос". Трансляция будет вестись с побережья Балтийского моря, из поселка Янтарного Калининградской области, сообщали в госкорпорации.

Луна затмение
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