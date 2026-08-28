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Ключевской вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 5,5 км

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Вулкан Ключевской, извергающийся на Камчатке, в пятницу выбросил столб пепла на высоту до 5,5 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"По данным видеосъемки, пепел поднялся на высоту до 5,5 км над уровнем моря, а пепловый шлейф простирается на 50 км к востоку от вулкана", - говорится в сообщении.

KVERT установила для этого вулкана оранжевый цветовой код опасности для авиации. Активность Ключевского, умеренное взрывное извержение которого продолжается, может повлиять на низколетящие самолеты.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Он находится в 360 км от Петропавловска-Камчатского, на его склоне в 30 км от вершины расположен поселок Ключи. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира.

Камчатка вулкан Ключевской пепел
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