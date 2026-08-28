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Губернатор Севастополя сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажки

Также атаке подверглись резервуары с остатками топлива

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажного жилого дома и резервуары с остатками топлива, в пятиэтажке есть пострадавшая, жильцов эвакуируют.

"В результате попадания БПЛА в подъезд жилого пятиэтажного дома произошло возгорание квартиры на пятом этаже. Из помещения спасатели эвакуировали женщину, в настоящее время врачи проводят реанимационные мероприятия", - написал Развожаев в своем канале в Мах.

По его словам, в доме выбиты окна ударной волной, проводится эвакуация жильцов.

"Зафиксировано попадание БПЛА в старые резервуары (цистерны). Активного топлива в них не было - только технические остатки", - добавил глава города.

Кроме того, осколки сбитого беспилотника упали на территории отеля, небольшое возгорание сотрудники ликвидировали своими силами, пострадавших нет.

Севастополь БПЛА пятиэтажка топливо
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