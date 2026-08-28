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Два детских сада в Ярославле временно закрыты после атаки БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в связи с последствиями атаки БПЛА в пятницу будут закрыты два детских сада в Ярославле.

"В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады №98 и №28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах.

Глава региона добавил, что дети будут перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Ярославль БПЛА детские сады
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