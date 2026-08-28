Два детских сада в Ярославле временно закрыты после атаки БПЛА

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что в связи с последствиями атаки БПЛА в пятницу будут закрыты два детских сада в Ярославле.

"В связи с необходимостью ликвидации последствий беспилотной атаки детские сады №98 и №28 в Ярославле сегодня закрыты для посещения", - написал Евраев в своем канале в мессенджере Мах.

Глава региона добавил, что дети будут перенаправлены в другие близлежащие дошкольные образовательные учреждения.