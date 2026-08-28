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Здание поликлиники повреждено в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Здание поликлиники повреждено в результате атаки БПЛА в подмосковном Павловском Посаде, никто не пострадал, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу.

"Сегодня утром во время атаки БПЛА в Павловском Посаде беспилотник попал в магазин "Магнит". Взрывной волной повреждена расположенная рядом поликлиника. Во взрослом отделении выбито 46 окон, сильнее всего пострадали два кабинета. К счастью, детское отделение не повреждено", - написал глава региона в своем канале в Max.

Он отметил, что медучреждение продолжает принимать пациентов в штатном режиме. Временно приостановлена только работа кабинета физиотерапии.

"Сейчас на месте работают специалисты: убирают помещения, фиксируют повреждения и готовятся к восстановлению остекления. Постараемся как можно быстрее привести поликлинику в порядок, чтобы последствия сегодняшней атаки минимально отразились на пациентах и работе врачей. Все поврежденные окна заменим в кратчайшие сроки", - добавил он.

Андрей Воробьев Подмосковье Павловский Посад
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