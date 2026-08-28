Автомобильный пункт пропуска Краскино на границе с Китаем откроется после реконструкции

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Приморском крае после реконструкции откроется автомобильный грузо-пассажирский пункт пропуска Краскино, расположенный на границе с Китаем, сообщает правительство РФ.

Соответствующее распоряжение, датированное 27 августа, подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров в пятницу.

"На территории погранперехода завершено создание основных зданий и вспомогательных сооружений, необходимых для организации государственного контроля. Пока движение будет запущено по временной схеме", - отмечается в документе.

Согласно распоряжению, "после окончания всех работ в I квартале 2027 года пропускная способность пункта пропуска будет составлять 750 транспортных средств в сутки". "Для движения транспорта откроются 16 полос, 10 из которых будут предназначены для грузовых автомобилей", - говорится в документе.