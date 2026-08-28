Землетрясение магнитудой 3,3 произошло на Алтае

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Подземный толчок магнитудой 3,3 зарегистрирован в 87 км юго-восточнее Горно-Алтайска (Республика Алтай) в пятницу, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, произошедшего в 08:56 мск, находился примерно в 53 км восточнее поселка Чемал.

Интенсивность сотрясений в эпицентре - 3,8 балла по шкале MSK-64.

Землетрясение зарегистрировано вблизи очага сейсмоактивности, который сохраняется в регионе более 20 лет после Чуйского землетрясения 2003 года с магнитудой главного толчка 7,3. Геофизики связывают это с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.

Кроме того, отмечается формирование очага сейсмоактивности на юге Кузбасса, связанного с последствиями Чуйского землетрясения 2003 года.