МИД РФ заявил, что Россия не будет давать Украине передышку на поле боя

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Россия не будет давать Украине передышку на поле боя, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Я не думаю, что передышку он (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) заслужил. Не думаю, что мы в очередной раз будем покупаться на заверения и обещания", - сказал Лавров журналистам в понедельник, отвечая на вопрос о ситуации вокруг энергетического перемирия между РФ и Украиной, анонсированного президентом США Дональдом Трампом.

"Президент (РФ Владимир Путин - ИФ) об этом очень четко сказал: мы продолжаем достигать целей специальной военной операции, они прекрасно всем известны, мы их никогда не меняли, в отличие от зигзагов и виляний Зеленского и его европейских хозяев. Поэтому нам не в чем ни перед кем оправдываться", - добавил министр.



