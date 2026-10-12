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Кремль ожидает, что суд назовет заказчиков в ходе процесса по "Северным потокам"

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - В Кремле ожидают, что в рамках процесса по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" будут названы заказчики преступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ожидаем объективности, мы ожидаем объявления вердикта, и мы ожидаем, конечно, что будут названы, собственно, исполнители вместе с заказчиком. Это было бы очень важно. Думаю, ни у кого не вызывает сомнения, кто это на самом деле", - сказал Песков.

Так он по просьбе журналистов в понедельник прокомментировал ожидающееся в среду в Гамбурге начало судебного заседания по делу о подрыве газопроводов.

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока 1" и одной нитки "Северного потока 2" близ датского острова Борнхольм. В РФ было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.


Дмитрий Песков Северный поток
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