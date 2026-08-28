Минобороны РФ сообщило об уничтожении за ночь 512 украинских дронов

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Российскими военными за прошедшую ночь перехвачены и уничтожены 512 украинских беспилотников, заявило Минобороны РФ в пятницу.

Дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, сообщило министерство.