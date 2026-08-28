Житель Мелитополя получил 24 года колонии за помощь украинским спецслужбам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Мелитополя, обвинявшегося в том, что он по заданию украинских спецслужб перевозил и прятал взрывчатку на территории региона.

Следствием и судом установлено, что житель Мелитополя по указанию кураторов забирал из тайников взрывчатые вещества и электронные компоненты, необходимые для сборки самодельных взрывных устройств, перевозил их и закладывал в другие оборудованные им тайники для подготовки диверсионно-террористического акта.

По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты из незаконного оборота взрывчатые вещества общей массой более 8 кг и две самодельных бомбы.

Следственным отделением УФСБ России по Запорожской области в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.