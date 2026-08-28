Поиск

Житель Мелитополя получил 24 года колонии за помощь украинским спецслужбам

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд приговорил к 24 годам колонии строгого режима жителя Мелитополя, обвинявшегося в том, что он по заданию украинских спецслужб перевозил и прятал взрывчатку на территории региона.

Следствием и судом установлено, что житель Мелитополя по указанию кураторов забирал из тайников взрывчатые вещества и электронные компоненты, необходимые для сборки самодельных взрывных устройств, перевозил их и закладывал в другие оборудованные им тайники для подготовки диверсионно-террористического акта.

По месту жительства фигуранта обнаружены и изъяты из незаконного оборота взрывчатые вещества общей массой более 8 кг и две самодельных бомбы.

Следственным отделением УФСБ России по Запорожской области в отношении мужчины возбуждено и расследовано уголовное дело по ст. 275 (государственная измена), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) и ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК России.

ФСБ Мелитополь Запорожская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Путин проведет встречу с Лукашенко в субботу

Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Лавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированию

Глава МИД РФ считает, что украинские удары по маркетплейсам направлены на дестабилизацию общества

Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

 Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

В Севастополе ликвидировано открытое горение после удара по многоэтажке

После атаки БПЛА на Севастополь повреждены два корпуса детского сада

Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Губернатор Севастополя сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажки

Жуковский работает по согласованию
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11423 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов