Аннулирована регистрация кандидата в депутаты псковского ЗакСа от "Яблока"

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Территориальная избирательная комиссия (ТИК) города Пскова аннулировала регистрацию Татьяны Пасман кандидатом в депутаты Законодательного собрания Псковской области от регионального отделения партии "Яблоко" по одномандатному округу N1, сообщили в ТИК.

"Регистрация аннулирована в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права", - уточнили в ТИК.

Ранее Псковский городской суд привлек депутата городской думы от партии "Яблоко" Пасман к административной ответственности за нарушение ч.1 ст.20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской символики) и назначил штраф 1000 рублей.

В социальной сети Facebook (компания Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской, ее деятельность запрещена в РФ) на странице, которую администрирует Пасман, было размещено карикатурное изображение Адольфа Гитлера с нарукавной повязкой с изображением креста с загнутыми под прямым углом концами - свастики, демонстрация которой запрещена ФЗ от 19.05.1995 года № 80-ФЗ "Об увековечивании Победы Советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

25 августа Псковский областной суд решил удовлетворить иск реготделения "Родины" об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания восьмого созыва от партии "Яблоко".

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление "Родины" об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Выборы депутатов Государственной думы и Законодательного собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.