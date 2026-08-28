Суд в Пскове назначил экспертизу подписей кандидатов от "Родины" на выборы в парламент региона

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Псковский областной суд назначил почерковедческую экспертизу по делу об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания восьмого созыва от партии "Родина", передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда в пятницу.

Административное исковое заявление об отмене регистрации списка кандидатов, выдвинутого реготделением партии "Родина", поступило в судебную инстанцию 24 августа от областного отделения "Яблока".

В четверг в ходе процесса представитель истца заявила, что юристы "Яблока" ознакомились с документами о выдвижении и регистрации "Родины" в избирательной комиссии Псковской области и нашли в них множественные ошибки и возможные фальсификации.

В частности, по данным истца, в одном из согласий кандидата баллотироваться не указан год, в другом в качестве даты подписания указано 11.13.2026, третье, судя по дате, подписано уже после регистрации.

Кроме того, истец утверждал, что подписи 27 кандидатов в представленных заявлениях не соответствуют подписям в документах. В связи с чем юрист "Яблока" в суде заявила ходатайство о назначении почерковедческой экспертизы для установления того, поставлены ли эти подписи одним лицом.

В судебном заседании был объявлен перерыв до утра пятницы.

Суд определил назначить судебную почерковедческую экспертизу, которая должна быть проведена экспертно-криминалистическим центром УМВД России по региону до 1 сентября.

Следующее заседание по делу назначено на 14:30 2 сентября.

В общеобластную часть списка псковского отделения "Родины" входят руководитель реготделения Павел Бикташев, депутат Островского окружного собрания Александр Белов и его коллега из Псковского муниципального округа Валерий Колтаков.

Как сообщалось, 25 августа Псковский областной суд решил удовлетворить иск реготделения "Родины" об отмене регистрации единого списка кандидатов в депутаты регионального Законодательного собрания восьмого созыва от партии "Яблоко".

Ранее Верховный суд РФ удовлетворил исковое заявление "Родины" об отмене регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от партии "Яблоко".

Выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного собрания Псковской области пройдут 18-20 сентября.