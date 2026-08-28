Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и удостоенных за это звания Героя России, сообщило в пятницу военное ведомство.

"Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе награждения Белоусов отметил, что "военнослужащие не щадя себя выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм, а врученные сегодня награды - это признание значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение ее безопасности", проинформировало министерство.

Награждение прошло в Национальном центре управления обороной РФ.

В Минобороны РФ также сообщили, что Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" генерал-майору Антону Грунису и генерал-майору Александру Картавкину.

"Ближайшая наша задача - это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и к установленным срокам выполним все поставленные задачи", - сказал Картавкин на кадрах, которые распространило ведомство.