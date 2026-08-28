Поиск

Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" отличившимся участникам СВО

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" и именное оружие российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач спецоперации и удостоенных за это звания Героя России, сообщило в пятницу военное ведомство.

"Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с заслуженными наградами, поблагодарил за безупречную службу и верность воинскому долгу", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ходе награждения Белоусов отметил, что "военнослужащие не щадя себя выполнили боевую задачу, продемонстрировали высочайшее мастерство и проявили исключительное мужество и героизм, а врученные сегодня награды - это признание значимости вклада в защиту суверенитета страны и обеспечение ее безопасности", проинформировало министерство.

Награждение прошло в Национальном центре управления обороной РФ.

В Минобороны РФ также сообщили, что Белоусов вручил медали "Золотая Звезда" генерал-майору Антону Грунису и генерал-майору Александру Картавкину.

"Ближайшая наша задача - это освобождение всей территории Донецкой Народной Республики. Наращиваем темпы наступления и к установленным срокам выполним все поставленные задачи", - сказал Картавкин на кадрах, которые распространило ведомство.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 августа 2026 года Военная операция на Украине
Андрей Белоусов Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Один человек погиб и 27 ранены при падении обломков БПЛА в Ярославской области

Путин проведет встречу с Лукашенко в субботу

 Путин проведет встречу с Лукашенко в субботу

Глава дипломатии Ватикана пообещал Лаврову поднять тему прав человека в контактах с Украиной

Лавров заявил, что Москва готова выслушать новые подходы к украинскому урегулированию

Глава МИД РФ считает, что украинские удары по маркетплейсам направлены на дестабилизацию общества

Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

 Лавров заявил, что США ни разу не ответили на запросы РФ насчет утечек о помощи Киеву

В Севастополе ликвидировано открытое горение после удара по многоэтажке

После атаки БПЛА на Севастополь повреждены два корпуса детского сада

Сбито два беспилотника, летевших на Москву

Губернатор Севастополя сообщил о попадании БПЛА в подъезд пятиэтажки
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11426 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3586 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов