Представители КНР проинспектировали объекты Восточного военного округа в Приморье

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Инспекционная группа Китайской Народной Республики работала на территории Восточного военного округа (ВВО) в период с 26 по 28 августа, сообщила в пятницу пресс-служба округа.

"Мероприятие проводилось в рамках реализации Шанхайского (1996 год) и Московского (1997 год) Соглашений между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы и о взаимном сокращении вооружённых сил в районе границы", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "данные соглашения стали важным шагом в развитии стратегических партнёрских отношений между государствами, заложили надёжную основу для сотрудничества в военной сфере и позволили обеспечить прочный мир и спокойствие на границах стран-участниц".

В частности, было проинспектировано реактивное артиллерийское соединение ВВО, дислоцированное в Приморском крае, говорится в сообщении.

"В ходе посещения китайская инспекционная группа убедилась в выполнении Российской Федерацией принятых международных обязательств и подтвердила высокий уровень эффективности механизмов контроля, предусмотренных соглашениями с КНР", - информирует пресс-служба округа.