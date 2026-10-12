В МИД заявили об отсутствии ограничений на поездки россиян в Саудовскую Аравию

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Ограничений на поездки в Саудовскую Аравию российской стороной не вводилось, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

Об этом Борисенко сообщил журналистам в понедельник.

"Естественно, мы внимательно следим за развитием ситуации, но очень надеемся, что она нормализуется в самое ближайшее время, и желаем нашим саудовским партнерам и друзьям, чтобы скорейшим образом снова было восстановлено спокойствие на их территории", - добавил замглавы МИД.



