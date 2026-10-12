"НефАЗ" вошел в санкционные списки ЕС

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Нефтекамский автозавод" ("НефАЗ", Башкирия, входит в группу "КАМАЗ") включен в список компаний в рамках 22-го пакета санкций Евросоюза, сообщается в выпуске Официального журнала ЕС.

"Правительство Российской Федерации отнесло ПАО "НефАЗ" к предприятиям российского военно-промышленного комплекса", - говорится в пояснениях к сообщению.

Кроме того, как работодатель, осуществляющий деятельность в сфере ВПК, ПАО "НефАЗ" имеет право на получение федеральных субсидий на возмещение расходов по обеспечению жильем своих работников, говорится в материалах издания.

Автозавод, согласно открытым данным, уже находится под санкционными ограничениями США, Японии и ряда других стран.

ПАО "НефАЗ" производит самосвальные и другие надстройки на шасси "КАМАЗа", автомобильные полуприцепы и прицепы, цистерны различного назначения, пассажирский транспорт.