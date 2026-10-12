Росавиация одобрила увеличение ресурса Superjet в "старой" версии с 15 до 20 лет

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Назначенный ресурс самолетов Superjet 100 (SSJ-100), выпущенных до 2022 года с иностранными комплектующими, увеличен с 15 до 20 лет.

Соответствующее одобрение главного изменения (ОГИ) типовой конструкции лайнера выдала Росавиация.

"Документ, выданный Росавиацией, устанавливает следующие значения назначенного ресурса и срока службы самолета: 20 тыс. полетов, 40 тыс. летных часов, 20 лет (ранее - 15 тыс. полетов, 25 тыс. летных часов, 15 лет)", - говорится в сообщении ведомства.

Новые значения подтверждают надежность конструкции самолета и увеличивают назначенный ресурс до 40% от проектных значений, отметил главный конструктор программы SSJ Владимир Лавров, слова которого также приведены в сообщении.

"Яковлев" (разработчик самолетов, входит в ПАО "ОАК" - ИФ) продолжает работу по достижению проектных показателей, заложенных для семейства самолетов SSJ-100. Цель этой работы - удовлетворение потребности авиакомпаний в дальнейшей эксплуатации этого типа воздушного судна", - сказал он.

В настоящее время в эксплуатации в РФ насчитывается 154 SSJ-100, крупнейшие эксплуатанты - авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"), "Азимут", Red Wings. С 2027 года ожидается запуск серийного производства импортозамещенной версии самолета.