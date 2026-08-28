Один человек погиб в аварии двух грузовиков на трассе М-2 "Крым" в Тульской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля столкнулись на 212-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

Погиб мужчина.

В результате столкновения машин произошло возгорание, которое было устранено специалистами пожарной охраны.

К ликвидации последствий происшествия привлекались пять человек и две единицы техники от МЧС России, а также областные спасатели.