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Один человек погиб в аварии двух грузовиков на трассе М-2 "Крым" в Тульской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Два грузовых автомобиля столкнулись на 212-м км федеральной трассы М-2 "Крым" в Щекинском районе Тульской области, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону в пятницу.

Погиб мужчина.

В результате столкновения машин произошло возгорание, которое было устранено специалистами пожарной охраны.

К ликвидации последствий происшествия привлекались пять человек и две единицы техники от МЧС России, а также областные спасатели.

МЧС Тульская область
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