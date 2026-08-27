Два жителя Шебекина ранены в результате атак БПЛА

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - В Шебекине в результате ударов дронов пострадали два человека, сообщил оперштаб Белгородской области.

Один дрон взорвался на остановке, женщина получила осколочные ранения грудной клетки и плеча. Из Шебекинской ЦРБ ее переведут в областную клиническую больницу. На месте атаки разбиты окна коммерческого объекта и посечены две машины.

Еще один БПЛА ударил по коммерческому объекту, слепые осколочные ранения грудной клетки и живота получил мужчина. У здания поврежден фасад.

Кроме того, в Шебекине при детонации еще нескольких FPV-дронов повреждены цех предприятия, кровля частного дома и ограждение двух других домов.

В Красной Яруге от взрыва дрона повреждены кузова, стекла трех автомобилей, окна частного дома и надворной постройки.

В селе Смородино Грайворонского округа в результате атак FPV-дронов в двух частных домах пробиты кровли, посечены фасады и остекление.