Один человек погиб, четверо ранены из-за атаки БПЛА на скорую в Белгородской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Один человек погиб, четверо пострадали в результате ударов украинского беспилотника по автомобилю скорой помощи в городе Шебекино, сообщил оперативный штаб Белгородской области в четверг.

"Погибший - фельдшер-мужчина (...) Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины - осколочное ранение ушной раковины, у мужчины - слепые осколочные ранения лица и кисти", - говорится в сообщении.

Все раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь, добавили в оперштабе.