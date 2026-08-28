В Шебекинском округе от ударов дронов пострадали двое

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - В Шебекинском округе от последних атак БПЛА пострадали двое, сообщил оперштаб Белгородской области.

В районе села Нежеголь FPV-дрон ударил по автомобилю. Там мужчина получил осколочное ранение грудной клетки, он сам обратился в Шебекинскую ЦРБ. Оттуда его перевезут лечиться в Белгород, в городскую больницу №2.

В Шебекине при атаке дрона на автомобиль на территории предприятия мужчина получил акубаротравму. Ему помогли врачи в Белгороде, затем он будет лечиться амбулаторно.

Еще один БПЛА нанес удар по социальному учреждению в Шебекине, у здания повреждены фасад и остекление.