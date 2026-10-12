Победители олимпиад сохранят право поступать в вузы без экзаменов, призёры получат преимущество

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Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Минобрнауки РФ поменяет правила льготного зачисления олимпиадников в вузы, право поступать без вступительных испытаний предлагается оставить только за победителями, занявшими первое место, а призёрам со следующими по уровню результатами планируется предоставить преимущественное право, сообщил министр Валерий Фальков.

"Меры отчасти мы приняли, отчасти они сейчас обсуждаются. Самая главная мера: мы сократили количество вузовских олимпиад с 83 до 60", - сказал Фальков на заседании комитета Совета Федерации по науке,образованию и культуре в понедельник.

По его словам, министерство предлагает учитывать только победителей, а не призеров олимпиад, предоставляя победителям право поступления без вступительных испытаний, остальным - преимущественное.

"Но, обращаю внимание, это не коснется победителей прежних лет, они смогут поступать на тех же условиях", - отметил он.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская сообщила, что приказом Минобрнауки более чем на четверть сокращен перечень олимпиад школьников, дававших их победителям право на приоритетное зачисление в вузы, это поможет устранить перекос, возникший в ходе приемной кампании 2026 года между выпускниками с 300 баллами и победителями олимпиад.

В августе этого года в телегам-каналах и каналах мессенджера Max появилась информация, что выпускники с 300 баллами и выше в приемную кампанию 2026 года не проходят в вузы на бюджет из-за победителей олимпиад. Кроме того, некоторые вузы сообщали, что олимпиадники заняли все бюджетные места по итогам приоритетного этапа зачисления на ряд программ. Среди них - РУДН и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС).