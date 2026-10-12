Москалькова может стать представителем Госдумы в Конституционном суде

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Комиссия Госдумы по регламенту внесла на рассмотрение палаты проект постановления о возложении функции полномочного представителя Госдумы в Конституционном суде на Татьяну Москалькову.

Кандидатура полномочного представителя в КС представляется по согласованию с председателем Госдумы. В связи с предложением занять должность полпреда в КС Москалькова перейдет из комитета Госдумы по уголовному и административному законодательству в комитет Госдумы по конституционному, гражданскому законодательству и судоустройству, сообщил "Интерфаксу" источник в Госдуме.

В соответствии со статьей 215 регламента Думы для представления правовой позиции палаты в Конституционном суде функции полномочного представителя возлагаются на депутата, имеющего ученую степень по юридической специальности.

Москалькова с 2016 года до апреля 2026 года была уполномоченным по правам человека в России.