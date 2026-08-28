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Путин прибыл в Нижний Новгород

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени", а также посетит ряд объектов.

Рабочая поездка главы государства начнется с осмотра выставки компаний - участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

Затем президент примет участие в пленарном заседании форума АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" "Сильные идеи для нового времени" и пообщается с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.

В городе Путину покажут несколько вновь построенных уникальных масштабных объектов, а также новое производство нижегородского автомобильного кластера.

Владимир Путин Нижний Новгород
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