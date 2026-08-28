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Путин обещал рассмотреть вопрос взаимодействия горнодобывающих компаний и стартапов с цифровыми системами

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин пообещал рассмотреть вопрос, связанный с выстраиванием коммуникаций между крупными горнодобывающими отечественными компаниями и стартапами, занимающимися цифровыми системами.

В ходе рабочей поездки в Нижний Новгород президент посетил выставку компаний-участников конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

В частности, там была представлена компания "ЭСФИ", которая занимается цифровыми системами для шахт и рудников, среди ее ключевых разработок - отечественная система управления буровыми установками, созданная вместо зарубежной RCS5, решения для телеметрии, система предотвращения столкновений "Антинаезд" и ассистент проходческого бурения.

По словам представителей компании, благодаря системам можно находиться в одном регионе и управлять буровыми установками в другом регионе.

"Эксплуатация показала, что наши решения ничем не уступают западным аналогам и могут быть конкурентоспособными на рынках развивающихся стран. Важно, что мы пишем не только софт, но и все "железо" - промышленные компьютеры, схема, технику, датчики - все это мы разрабатываем, производим у нас", - отметил представитель компании.

При этом он добавил, что таким стартапам нужна поддержка в выстраивании коммуникаций с горнодобывающими компаниями, "потому что сейчас коллеги предпочитают брать готовые иностранные решения, так как они быстрее, понятнее, чем поддерживать разработку отечественных технологий".

Представитель компании выразил уверенность в том, что отечественная инженерная школа может решать любые технические задачи.

"Я услышал, что вы сказали", - сказал президент после ознакомления с проектом, пообещав изучить вопрос.

Владимир Путин
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