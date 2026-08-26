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Кравцов заявил, что серьезных изменений и усложнений в ЕГЭ-2027 не будет

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что серьезных изменений и усложнений в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в новом учебном году не планируется.

"По поводу заданий единого государственного экзамена - никаких серьезных изменений, усложнений (...) не будет", - сказал Кравцов на всероссийском педагогическом августовском совещании в среду.

По его словам, облегчать задания ЕГЭ не будут, их подготовят в соответствии с теми программами, которые утверждены на федеральном уровне.

Сергей Кравцов ЕГЭ Минпросвещения РФ
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