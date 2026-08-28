В МИД РФ отвергали слова Пашиняна о роли России в событиях в Нагорном Карабахе в 2022 г.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала не соответствующими действительности слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна о событиях в Нагорном Карабахе в 2022 году.

В своем телеграм-канале Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о том, что "Россия и ОДКБ в сентябре 2022 года не выполнили обязательства в сфере безопасности", которое он сделал, объясняя отсутствие указания на армяно-российские отношения как на "стратегический союз" в новой программе правительства Армении.

"В сентябре 2022 года произошло обострение на участке армяно-азербайджанской границы. Россия оказывала содействие с целью достижения мирного урегулирования", - пояснила Захарова.

По словам Захаровой, Армения тогда обратилась в ОДКБ, которая "оперативно отреагировала".

"Была направлена миссия для оценки ситуации на армяно-азербайджанской границе - именно на армянской территории, как это предполагается уставными документами Организации", - написала представитель МИД РФ, напомнив также о встрече Пашиняна с генсекретарем ОДКБ в Ереване.

"Более того. В ноябре 2022 года в Ереване прошел саммит Совета коллективной безопасности ОДКБ. Накануне на уровне министров обороны и иностранных дел была проделана серьезная работа по согласованию решения о размещении миссии Организации. Текст был готов, его осталось только подписать лидерам. От чего, как известно, Вы, Никол Воваевич (Пашинян), отказались", - указала Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что "важное отличие от европейских наблюдателей заключалось бы в том, что миссия ОДКБ была бы уполномочена не просто "смотреть в бинокли", а непосредственно докладывать об обстановке на границе, предлагать меры по урегулированию возможных кризисных ситуаций".

Также Захарова напомнила о подписании Пашиняном Пражской декларации, в которой признавалась территориальная целостность Азербайджана, и о соответствующих заявлениях армянского премьера.

"Никол Воваевич, если у Вас сейчас дернется рука вызвать посла или, как Вы любите, написать очередную ноту протеста - подумайте дважды. Потому что тогда Вам придется указать, что из перечисленного не соответствует действительности. Все, что сказано выше, является историческим фактом. Каждый тезис подкреплен Вашими же словами, Вашими же собственными решениями", - заключила Захарова.