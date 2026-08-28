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Путину представили линейку автомобилей "Газель NN" новой модификации

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Линейка автомобилей "Газель NN" новой модификации была представлена президенту Владимиру Путину в автомобильном кластере в Нижнем Новгороде.

Ему показали "Газель" новой модификации для скорой медицинской помощи с инновационным медицинским салоном, школьный автобус, пожарный автомобиль "Валдай 12", минивэн "Соболь NN", разработку для городского транспорта.

Также президент осмотрел "Газель" с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Путин в ходе осмотра посидел за рулем автомобиля "Соболь", а также осмотрел багажный отсек.

Владимир Путин Нижний Новгород
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