Путину представили модульную платформу для "Газелей" нового поколения

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Президенту Владимиру Путину в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород представили разработку Горьковского автомобильного завода (ГАЗ) - модульную платформу для "Газелей" нового поколения.

Сотрудники предприятия рассказали президенту, что в эту платформу без значительных изменений можно поставить дизельный двигатель, бензиновый двигатель, двигатель на газомоторном топливе, гибридную модификацию, а также электроустановку.

Автомобили на данной платформе будут с несущим кузовом, который будет жестче и безопаснее, но при этом легче. Также впервые в классе коммерческого транспорта сзади применена независимая подвеска, что позволило сделать для заднеприводного автомобиля такую же погрузочную высоту, как и у переднеприводных аналогов.

Платформа станет основой для создания широкой линейки легких коммерческих автомобилей будущего. Эта разработка впервые реализована в российском автомобилестроении.

Модульная конфигурация платформы дает возможность варьировать длину колесной базы автомобилей и высоту крыши, надстраивать грузовые и пассажирские кузова, создавать модели с полным, передним или задним приводом, устанавливать любые типы двигателей.

Инженерный центр Горьковского автозавода - один из ведущих конструкторских центров российского машиностроения полного цикла. Он объединяет 32 профильных центра компетенций, в которых сосредоточены разработки по ключевым направлениям: кузов, кабина, трансмиссия, интерьер, шасси.