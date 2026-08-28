Электроснабжение Херсонской области нарушено после ударов по энергооборудованию

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Электроснабжение Херсонской области нарушено в результате ударов по энергооборудованию, сообщил губернатор Владимир Сальдо в пятницу.

"С прошлой ночи в регионе отсутствует электроснабжение. Причина - очередная атака противника на энергетическую инфраструктуру. К сожалению, несколько украинских беспилотников достигли подстанций и повредили оборудование", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения, однако время восстановления озвучиваться заранее не будет.